Salteños protestaron frente al PAMI y apoyaron a los abuelos del norte: "Esto es grave"

Durante la mañana de este miércoles muchos fueron los salteños que se concentraron en las afueras de las oficinas del PAMI en la capital provincial, para manifestar su apoyo a los abuelos que desde el lunes están protestando en el norte en contra de la prestadora de salud, cansados de su ineficiencia.

El móvil de InformateSalta llegó hasta las oficinas del PAMI, frente a Plaza 9 de Julio, donde pudo dialogar con Rodolfo, uno de los protestantes quien enfatizó que el malestar ya no es solo de los abuelos en Orán sino que el descontento es ya en todos lados.

“Estamos junto al plenario de Trabajadores Jubilados, apoyando los reclamos que están haciendo los compañeros de Orán, de Hipólito Yrigoyen que están cortando las rutas pidiendo mejor atención en materia de salud”, indicó primeramente.

Sobre las falencias detalló: “Nos dicen que no hay sillas de rueda, no hay audífonos, los turnos son espaciados en el tiempo, no hay medicamentos, y lo más indignarte que detonó este corte es que, con un fallo a favor que el PAMI de cumplimiento a los reclamos, lejos de acatar apelaron y prolongan el tiempo de atención”.

Por último, recalcó que la complejidad es muy grande, pensando que son los abuelos, muchos de ellos enfermos, quienes piden un servicio básico, como es el cuidado de su salud. “Esto es grave, muchos jubilados padecen enfermedades crónicas, se puede agravar su situación de salud y su vida”, concluyó.

“Los reclamos no son solo del norte, también en Salta”

Por otra parte Patricia, afiliada del PAMi, también se acercó a protestar donde dio a conocer su situación personal y los dolores de cabeza con la prestadora. “Lo que yo noto es primero que los turnos de los médicos de cabecera son a 30 o 40 días, después con los medicamentos la inflación que hay recae también en ellos, por más que PAMI haga descuento del 50%, lo mismo hay que pagar el resto que es altísimo, el precio de los medicamentos se ha disparado”.