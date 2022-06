SUTEPA celebró la denuncia al PAMI: "El reclamo es válido, la situación es gravísima"

El PAMI viene siendo noticia hace mucho tiempo por la falta de prestaciones, y una serie de problemas e inconvenientes que perjudican a los abuelos todos los días. Son ellos mismos los que reclaman incansablemente junto a trabajadores que apoyan su lucha para poder obtener solución a sus pedidos.

Y eso no solo pasa en Salta Capital, sino que también está sucediendo en el norte provincial. Ayer los abuelos del Centro de Jubilados de Hipólito Yrigoyen salieron a cortar la ruta 50 para reclamar contra el PAMI. Fue ayer también que el senador provincial por el departamento de Orán, Juan Cruz Curá, denunció al PAMI. “Le resulta más rentable pagar multas y ataúdes”, escribió en su descargo.

Por esto, desde InformateSalta dialogamos con Matías Scalabrini, delegado del gremio SUTEPA, quien explicó que a ellos les parece que lo que viven los abuelos hace dos años es una situación grave. “Celebramos la denuncia y creemos que deben ser más los legisladores y funcionarios que denuncien la situación del PAMI, no solo en el norte, sino también en otros lugares de la provincia”, dijo.

“El reclamo de los abuelos en el norte es completamente válido porque la situación es gravísima, no hay especialistas, clínicas, ni farmacias. No hay atención para los afiliados. La Justicia Federal ya intimó al PAMI para que resuelva el problema prestacional y lo único que hacen es apelarla y no resolver el problema”, agregó.

Por otra parte, hoy a las 10:30 se reunirán abuelos en la puerta del PAMI para reclamar por todo lo anteriormente mencionado. Al respecto. Scalabrini dijo que “es una situación que uno no desea, pero está en juego la vida de los abuelos, entonces todas las acciones que tomen para cambiar la situación de la obra social, que es un desastre, va a estar bienvenida por parte nuestra”, finalizó.