Otra vez el PAMI: Camporistas a planta permanente y pacientes a Jujuy por no tener médicos

Otra vez el PAMI es noticia, y no importa cuándo se diga, se escriba o se avise esto. Es que en medio de las malas atenciones a los afiliados y el reclamo de los trabajadores, ahora se suma la denuncia que militantes de La Cámpora entraron al organismo para ser parte de planta permanente, mientras que pacientes deben ser derivados a Jujuy por la falta de profesionales que los atiendan en nuestra provincia.

Según la información que compartió Nuevo Diario de Salta en base a una investigación que realizaron desde el medio, al menos unos 17 miembros de la organización kirchnerista entraron en tiempo récord a la planta de la institución prestacional, durante la gestión de Verónica Molina.

Entre estos “empleados” está la hermana de la directora, Viviana Molina, quien figura como trabajadora permanente. También están la coordinadora Médica, Blanca Saade, del Partido de la Victoria, el coordinador de Políticas Sociales, Diego Albornoz y el coordinador de Atención al Público, Gustavo Gerónimo, ambos miembros de la organización K, por citar algunos nombres.

Estas designaciones no solo acontecen en Salta Capital sino también por diferentes localidades de la provincia, con el pase a planta de 10 jefes de agencia del interior en los municipios de Orán, Embarcación, Tartagal, General Güemes, Rosario de la Frontera, Cachi, Cerrillos, El Carril, Cafayate y San José de Metán.

Los 17 militantes ingresaron como funcionarios contratados a pedido de Molina, entre 2020 y 2022, por resoluciones pasaron a planta permanente; terminada la gestión actual, los 17 podrán continuar en funciones sin problemas.

Aquí, no

En medio de todo esto, como siempre, quienes la siguen pasando de las peores maneras son sus afiliados, quienes ahora no solo no consiguen ser atendidos en tiempo y forma, sino que deben ser derivados hasta Jujuy al no tener médicos en Salta.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del PAMI, Matías Scalabrini, habló con FM Aries donde dio cuenta de esta problemática, indicando que las derivaciones ocurren al no haberse firmado firmaron los convenios de asistencia con clínicas y sanatorios.

"La conducción del PAMI está dedicada a hacer política pero partidaria, no sanitaria. No se firmaron convenios y hoy se deriva a los pacientes a otras provincias porque no hay prestadores", fueron las declaraciones que reprodujo el medio citado, agregando que la obra social obliga a los abuelos a conseguir atención particular y prometiendo su reintegro, aunque nunca devuelven ni centavos.

Como si todo esto fuera poco y a raíz de incumplimientos en los pagos a prestadores por parte de la Obra Social Nobis, algunos afiliados quedarían sin la correspondiente cobertura para realizar tratamientos de salud. Es el caso de Paola, madre de un niño de 8 años diagnosticado con Síndrome de Asperger quien por FM Capital dijo lo que deben atravesar: “El año pasado lo diagnosticaron con Asperger, resentamos todo para que la obra social NOBIS nos cubra los servicios y pague a los prestadores, hoy en día no hicieron nada”.