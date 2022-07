Caso Palomo: La defensa evalúa apelar cuando se conozcan los fundamentos

Luego de conocerse la sentencia contra los imputados por el homicidio de la docente Sandra Palomo, InformateSalta se comunicó con Ricardo Belbruno, abogado de H.E.C quien junto a D.R.C fueron declarados partícipes secundarios material y penalmente responsables del delito de homicidio calificado por ser cometido con alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género.

Ricardo Belbruno, quien pertenece al estudio Arnedo & Belbruno, comenzó explicando: “En este caso para los jóvenes hubo dos pedidos de pena, el de la fiscalía y el de la querella. Con la querella no compartíamos en absoluto, fue totalmente desproporcionado y los jueces hicieron caso omiso al pedido”.

“La querella pedía una coautoría del homicidio para mi asistido y la fiscalía pedía una participación secundaria. Se los termina condenando por participación secundaria”, continuó el abogado.

En esta línea agregó: “Sin perjuicio de ello, en la plataforma fáctica en gran parte si coincidíamos con la fiscalía, no así en la situación de que hubiera sido planificado con anterioridad el hecho. Porque no había ninguna situación de mensajes, no había ningún contacto entre los imputados previo que se haya podido comprobar. Para que se dé la situación de participes secundarios se necesita que la persona tenga conocimiento con anterioridad del hecho, por eso no compartimos con la fiscalía”.

Sobre la posibilidad de que se presente un recurso de casación, comento: “Estamos esperando los fundamentos, en 5 días a partir de ayer se van a leer. De ahí ya se puede evaluar una casación”.

Este recurso apuntaría a que “la fiscalía compartió, no se los vio a los chicos en el supermercado, no había sangre en la ropa. Ellos no estuvieron en el homicidio, eso quedo comprobado. Lo que único en lo que estamos discrepando es en la situación de que para la fiscalía ellos sabían con anterioridad y para nosotros no, no hay ninguna situación con acredite eso, no hay mensajes por ninguna red social, no hay nada que acredite que haya habido mensajes con anterioridad entre los imputados sobre el hecho”.

Mientras tanto, la familia de H.E.C. se encuentra en un momento difícil, “hay una situación de en algún punto desazón, desconcierto, la madre estuvo viendo todos los días de audiencia y ella entendía que el resultado iba a ser otro. Sin perjuicio de ello, no le han hecho caso a la querella, fue como un punto medio”.