"Esta familia no soporta el dolor": Metán marchó por el peluquero asesinado

Tal como anticipó InformateSalta, este lunes por la noche se concretó una marcha por las calles del centro de Metán donde familiares, amigos y conocidos de Víctor Córdoba, el peluquero asesinado meses atrás, salieron a las calles a pedir nuevamente justicia y celeridad en la causa.

Según las imágenes que compartió el medio El Vocero, la marcha partió entrada la noche desde la puerta de la iglesia metanense donde se congregó la gente acompañada de pancartas, carteles, las fotos de Víctor y velas que iluminaron el camino que realizaron alrededor de la ciudad.

“Sabemos muy bueno que no podemos entender lo que significa esta investigación judicial, porque lo dijeron bien, es un secreto, pero también queremos pedir a los fiscales consideración por esta familia que no soportan el dolor, ni duelo pudieron hacer”, manifestaba por micrófono una de las allegada del peluquero.

Por su parte la hermana de Víctor también habló ante los presentes. “Le pedimos a la Virgen del Milagro mucha fuerza para apoyar a los niños, a mi abuela, a mi mamá que sigue llorando, quedamos tristes, van a ser tres meses sin Víctor y recién nos damos cuenta que no está, que lo mataron a golpes”, lamentó.

“Quedamos muy tristes, no podemos contar con él, le lloré cuando no me entregaron nada de sus cosas”

Cabe recordar que, de las últimas novedades de este caso, Mariela Cuevas, la suegra de Víctor Córdoba, había estado detenida una semana pero finalmente fue liberada por orden de la Unidad Fiscal que investiga el caso. “No entiendo porque la dejaron libre”, supo decir al respecto Estela Velardez, tía de Víctor.