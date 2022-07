Hoy llega a Salta el primer vuelo desde una Bariloche tapada de nieve

Hoy a las 17 arribará al aeropuerto Martín Miguel de Güemes el vuelo con turistas nacionales e internacionales que llegan desde la Patagonia Argentina junto al primer vuelo desde la ciudad de Bariloche. Por tal motivo se realizará un agasajo especial para los pasajeros.

La novedad es que este invierno resulta de los más nevados en la ciudad rionegrina que muestra postales únicas y algunas complicaciones. A diferencia de los últimos años, Bariloche recibe a los turistas con 20 centímetros de nieve en la base del cerro Catedral y un metro en la cumbre.



«Este año está nevando más de lo que estamos acostumbrados y más temprano. Estamos en los primeros días de julio y ya tenemos nieve hasta la base«, comentan entusiastas los trabajadores del cerro que destacan la posibilidad de «esquiar en la montaña completa».

La nieve no da tregua y llegó hasta el Centro Cívico, con mayor acumulación en los barrios de la zona sur y oeste, y por este motivo el Consejo Escolar Zona Andina resolvió mantener la suspensión de clases en escuelas públicas.

Piloto muestra un procedimiento de deshielo antes del despegue

Uno de los pilotos de Aerolíneas Argentinas que de manera regular realiza la ruta Buenos Aires - Bariloche, compartió esta mañana en su cuenta de Instagram imágenes del momento en que se realiza el procedimiento de deshielo y anti hielo previo al despegue del avión.

"Nevando un poquito en Bariloche" posteó Santi G como figura en su cuenta de la red social donde este piloto suele compartir momentos de sus viajes.

Se trata de un proceso rutinario, pero vital para la seguridad y es llevado a cabo meticulosamente por especialistas certificados en este trabajo.





Nieve record

Matías Marcaccini, gerente de Montaña del Catedral Alta Patagonia, reconoció la particularidad de este invierno, con nieve temprana. «Trabajo en el cerro desde hace ocho años, pero vengo de una familia esquiadora y hace casi 10 años, que no tenemos un inicio de temporada con esta cantidad y calidad de nieve. Es nieve muy seca, muy linda», definió.

Más allá de las precipitaciones de nieve, consideró que ayudaron las bajas temperaturas. «Aprovechamos cada minuto para fabricar nieve con los cañones y tener el Playpark en su mejor estado (en este momento con 70 centímetros de nieve)», aseguró Marcaccini.





La cantidad de nieve acumulada permitió inaugurar la temporada el 17 de abril. Sin embargo, las condiciones favorables alentaron la presencia de público en el cerro desde mucho antes. «Este año recibimos a la gente más temprano. Tenemos gran cantidad de uruguayos, brasileños y residentes que tienen su pase habilitado», explicó.

De todos modos, el riesgo de avalanchas es muy elevado en la parte superior de la montaña. Por eso, constantemente la empresa concesionaria activa el Plan de Intervención de Desencadenamiento de Avalanchas (PIDA) para generar detonaciones controladas.

«Tenemos una condición particular que se fue dando desde el inicio de la temporada. Nevó, llovió y con el frío se congeló, formándose una capa de hielo inestable. Entonces, lo que cae encima no se adhiere y termina siendo reactivo. Cada vez que cae nieve sobre esa capa, el riesgo de avalancha es alto», advirtió.





Los patrulleros constantemente llaman la atención a muchos esquiadores snowboardistas que no respetan las recomendaciones y avanzan hacia sectores con restricciones por riesgos altos. Las áreas están delimitadas, pero la gente no respeta las indicaciones. La mayoría son locales.

«Creen que no les va a pasar nada. Pero no es cuestión de saber o no saber; es cuestión de no estar en un lugar donde no hay que estar en un momento inadecuado. El riesgo es alto en todo el parque nacional. Esta condición en Catedral se repite en otras montañas«, alertó Marcaccini.