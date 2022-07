La incertidumbre económica, también en el interior: "La situación es compleja"

Por estos días ha sido noticia el impacto de la incertidumbre económica en todo el país tras los cambios del Gabinete Nacional, la llegada de la ministra Silvina Batakis y cómo los precios aumentaron, cambiaron e inclusive las financiaciones en cuotas también tuvieron algún tipo de réplica.

Esta situación que se notó con fuerza en Salta Capital, no escapa a lo largo y ancho de la provincia, donde también hubo cambios de precios, pedidos cancelados, falta de precisiones sobre productos que deben ser importados o repuestos que están dolarizados.

El medio Spacio Noticias TV dialogó con Javier Taverna, empresario de la localidad de Metán quien dio cuenta de cómo están viviendo estos días inciertos económicamente. "La situación que estamos pasando es muy compleja, viene desde arriba, de los empresarios más grandes, realmente es complejo en todos los aspectos”, manifestó primeramente.

Como ejemplo de lo atravesado en estas jornadas comentó: “El GNC tuvo un incremento de $3, no sabemos qué pasará más adelante, los combustibles se mueven cada 3 meses y a partir de eso tomamos una referencia en la zona, se pone un porcentaje de la Cámara de Estaciones de Servicio”, explicó.

Sin embargo estos cambios de precios también modifican el panorama de sus actividades. “El jueves vendimos unas cubiertas en $84.000 para una camioneta, el lunes necesitábamos un par de cubiertas y salían $165.000, aún con plata no nos querían pender, teníamos un pedido hecho y solo nos vendieron dos”, comentó dando otro caso.

“Tenemos gastos extras, demoras, está bastante compleja la situación que nos afecta a todos”

“Repuestos originales, aceites, directamente bloquearon todos los pedidos que teníamos, colegas me avisaron que tienen la misma situación con baterías, cubiertas, repuestos que nosotros necesitamos, directamente no nos quisieron vender ni al dólar blue ni nada porque no saben cómo van a seguir, por otro lado hay cosas por llegar y no van a llegar por la falta de combustible”, sumó como otro factor.

Con todas estas implicancias, el empresario dijo que no saben qué pueda pasar a corto plazo. “No sabemos cómo se irá a desenvolver esta situación, no cierran los números, yo tengo 14 familias a cargo en mi empresa”, concluyó.