Femicidio Brenda: “Mi hija era adicta, pero no merecía morir así”

El femicidio de Brenda Rivero de 26 años conmocionó a todo Tartagal, su mamá tras reconocer el cuerpo contó que “era adicta, pero no merecía morir así”. Hay un solo detenido, se trata de un joven de 20 años acusado de homicidio doblemente calificado por el género y ensañamiento. Sin embargo aún no se saben los motivos del brutal crimen.

InformateSalta te acerca la cronología de lo que se está investigando. A las 7:32 del viernes ingresó un llamado al 911 que informaba acerca de un hombre que estaba tirado en el piso, en un pasaje; cuándo llegó el móvil policial encontró en escena a Brenda, golpeada, ensangrentada y sin vida.

En la primera intervención se identificaron dos heridas y golpes, pero luego su familia confirmó que en realidad tenía al menos 15 puñaladas.

La noticia comenzó a circular y su mamá vio las publicaciones en redes sociales pero confesó nunca pensó se trataba de su hija. “Mi hija andaba en la calle, tenía problemas de adicción, no sé qué pasó, quién la llevó para ahí. Hay muchos comentarios pero nada concreto, lo cierto es que está muy lastimada tiene muchas cortaduras, quiero que se haga justicia”.

Mientras la justicia trabajaba en su identificación, a media mañana la Policía dio con el principal sospechoso y único detenido, con quien dieron por huellas de arrastre y sangre. Insólitamente el acusado vive a escasos metros del lugar donde Brenda fue encontrada.

En su casa secuestraron un arma blanca, la que se sospecha fue utilizada para cometer el femicidio; se trata de un cuchillo tramontina de 12 centímetros y largo total 21 que tenía manchas de sangre.

Su familia contó que cuando la Policía las fue a buscar para hacer el reconocimiento no podían creerlo: “Brenda no salía de Villa Saavedra, nos dijeron que la subieron a una moto, se habla de una fiesta, pero la justicia aún no nos confirma nada, queremos justicia, está muy golpeada, es inexplicable la saña, tenía muchas heridas en el abdomen, en sus manos, en la cabeza”.