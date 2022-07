"Esa cosa estaba descalza, desaliñada y olía a podrido, yo solo recé": aterrador encuentro con una bruja

“Hola amigos del misterio, soy de un pueblo del interior de la provincia y lo que me pasó fue espantoso. Tenía 13 años, y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Fue día de semana en la que no tuve clases. Mi papá es albañil y trabajaba con un tío en un lugar retirado de dónde vivíamos como a una hora a pie”, comienza.

“Ellos madrugaban para ir a trabajar y mi mamá también madrugaba porque tenía que prepararle el almuerzo para mi papá, ya que él no podía volver sino hasta en la tarde que saliera de trabajar por lo lejos que quedaba. Como ese día no tenía clases, le dije a mi madre que yo le llevaría el almuerzo a mi papá”, sigue.

“Mi mamá a las 11 de la mañana me dijo que tenía todo listo para que le acerque el almuerzo. Me fui por el camino solitario, ya que no había muchas casas cercanas. Era casi el mediodía y ya estaba cerca de donde se encontraba mi papá, cuando vi que me salió en el camino una mujer no sé de dónde, ya que no había casas cerca. Estaba vestida con ropa toda rota, estaba descalza y su pelo todo desaliñado, apenas se le veía la cara”, detalla.

“Me asusté mucho y se me puso la piel de gallina. Me sudaban las manos, pero no podía hacer más que seguir caminando. Ella caminaba de manera muy rara delante de mí, y se me cruzaba de lado a lado en el camino. Yo solo rezaba en silencio”, cuenta.

“Con ganas de llorar y salir corriendo, ella se detuvo y pasó por mi lado, el corazón casi se me sale del susto. Además de que tenía un olor muy desagradable. Seguí caminando sin mirar para atrás pero sentía sus pasos. Cuando me di vuelta a mirar esa mujer ya no estaba en el camino, estaba solo nuevamente, por lo que salí corriendo llegué al trabajo de mi papá y le conté lo sucedido”, manifiesta.

“Todos los trabajadores me escucharon, y un compañero de mi papá contó que un hermano suyo que manejaba el tractor en una finca cercana renunció porque esa mujer lo asusto a él también en pleno día. Qué era aquello horrible que vi me preguntó hasta hoy y eso que no le vi la cara bien. Gracias por permitirme contar mi experiencia”, termina.



