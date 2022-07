Hospitales en Bolivia: "Es muy fea la atención pero especialmente tratan mal a los argentinos"

En los últimos días fueron muchas las idas y vueltas entre Argentina y Bolivia por lo sucedido con el profesor Alejandro Benítez. Fueron también muchos los argentinos y bolivianos que contaron su experiencia en distintos hospitales en nuestro país y en el vecino.

Uno de estos testimonios llegó hasta FM Cielo, donde una señora, nacida en Bolivia, precisamente Tarija, contó que vivió en carne propia el destrato en un hospital boliviano. “Llegué cuando tenía 13 años a Argentina porque murió mi mamá. Prácticamente me críe sola aquí, pero volví a Bolivia cuando mi hijo tenía 6 años a visitar a mi familia”, contó.

Justo antes de viajar, le habían operado las manos acá en Argentina, por lo cual necesitaba que allá le hagan las curaciones pertinentes para cuidar la herida y desinfectar los puntos.

“Medio mundo me conoce ahí y ¿vos crees que me atendieron? No me quisieron curar ni pagando, ¡siendo que yo nacía allá! Es muy fea la atención para todos, pero especialmente tratan re mal a los argentinos o radicados en argentina”, agregó.

“Cuando escuché lo del profesor, pensé, sí a mi no me quisieron ni siquiera curar las manos… seguro que no lo quisieron atender…”, dijo y agregó que conoce de mucha gente que viene desde allá y se hacen atender sin documento en diferentes hospitales salteños y no pagan absolutamente nada.