“Si otro país nos cobra, nosotros también tenemos que cobrarles”, reclamó Olmedo

Siguen las repercusiones en torno a la muerte de Alejandro Benítez, el profesor oriundo de General Mosconi que tuvo un accidente en Bolivia y en ese país no le habrían querido prestar atención médica por tener pesos argentinos, tema que repercutió en todo el país e incluso llegó hasta Nación.

Entre las múltiples voces que se están manifestando al respecto, ahora se sumó la del dirigente político Alfredo Olmedo quien aseveró que si se habla de hermandad entre países, es necesario que como a los argentinos le cobran los servicios en suelo boliviano, desde nuestro país se aplique la ‘ley de Talión’ cobrándoles también a ellos.

“Con el tema de Bolivia, país hermano, fraterno, hay que tener las cosas claras, si nosotros atendemos a los bolivianos aquí de forma gratuita, ¿por qué no nos atienden allá?”, reflexionó primeramente el ex legislador nacional en diálogo con el medio De Frente Salta.

Dicho esto él recordó que, en su oportunidad, planteó que los bolivianos que entren a territorio argentino “tenían que pagar, aunque sea el Estado, quizás no el particular por la atención, a nosotros en otros países no nos regalan nada, absolutamente nada; creo que es justo que el Estado de otro país, si hay un ciudadano que tenga una urgencia, se haga cargo pero no que no nos atiendan”, recriminó Olmedo.

Asimismo dijo que si se habla de una fraternidad entre pueblos, esta debe llevarse a la práctica de formas recíprocas. “Si somos hermanos, seamos hermanos para todos y si tenemos leyes o reglamentos, que sean para todos por igual, la Argentina está quebrada y a veces los países vecinos se aprovechan de eso”, apuntó.

Por último el ex diputado nacional por Salta consideró que con todo lo ocurrido hay algo de culpa desde el lado argentino. “La culpa es nuestra por no poner orden, si en otro país nos cobran entonces nosotros debemos de cobrar, si en otro país nos cobran más cara la nafta nosotros tenemos que cobrar más cara la nafta, esto es así, sino no hay hermandad”, espetó para concluir.

