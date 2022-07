Un joven discapacitado denuncia que un policía le quebró el brazo

Un joven denunció en las últimas horas que sufrió un abuso policial. Jesús contó que, como todos los días, viajaba en una unidad del 4 ‘C' escuchando música desde su celular sin auriculares cuando un policía le dijo de mala manera que bajara el volumen.

Al no acceder, según denunció, el efectivo lo tomó de los brazos, hizo abrir la puerta trasera del colectivo y luego lo empujó. "Se cayó encima mío y ahí nomas me quebró el brazo", explicó el muchacho que padece retraso madurativo y esquizofrenia.

"Le dije que soy discapacitado así tenía compasión y no le importó, me siguió metiendo piñas por todos lados. Después vino un chango que era civil o compañero de él. Me esposaron mientras yo estaba tirado en el piso. Me metían piñas y pisaban la cabeza", expresó.

Por su parte, el comisario general Miguel Mariano Ceballos, jefe de la Policía, contó la otra versión de los hechos. Dijo que desde el primer momento se tomó intervención por parte de una patrulla femenina. “Esta persona estaba ocasionando inconvenientes en el colectivo, por lo que se solicitó intervención policial y luego se demoró al ciudadano”, contó.

Informó que el caso ya está judicializado y a disposición de la justicia. “En un primer momento fue afectada una policía que se vio superada por la actitud violenta de este ciudadano y después intervino un personal masculino”, afirmó.

El damnificado contó también que se dirigió al Centro de Contraventores, donde no le quisieron tomar la denuncia. Sobre esto, Ceballos dijo que esa es un área de atención y no es para realizar denuncias. “Para eso están las comisarías, y si lo amplía, vamos a recibir algún reporte”, agregó.

“En principio esta situación ha sido informada y desde el primer momento intervenimos. Están las conversaciones grabadas con el sistema de emergencias 911 y a partir de allí se resolverá. Si hubo abuso o exceso policía, lo determinará la fiscalía”, dijo para finalizar.

Ola de robos en barrios salteños

En los últimos días, en distintos barrios de la provincia sucedieron algunos hechos delictivos que dejaron preocupados a los vecinos. Sobre esto, el jefe de la Policía, Miguel Ceballos indicó que ya está establecido el plan 2123 que es el de barrios, corredores y municipios seguros. "Se patrullan en áreas operativas y eso marca presencia policial en distintos lugares visitando los barrios y municipios. Ayer llegamos a Unión, Rivadavia banda sur, y a otros municipios", aseguró.

"Anduvimos visitando algunas dependencias porque veíamos la necesidad de realizar un apoyo logístico y en eso estamos. Trabajamos de esa forma para sumar recursos y ver en primera persona la necesidad de la gente", dijo.

"Ya estamos trabajando conforme van surgiendo algunas situaciones. En el operativo está focalizado el barrio de Tres Cerritos, Grand Bourg, San Lorenzo, Vaqueros, Lavalle, Solidaridad también. Se hace un despliegue importante de recursos para minimizar estos hechos haciendo uso también de los drones que tiene la policía para trabajar desde el aire", dijo para finalizar.