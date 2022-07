Pablo Kosiner no descarta ser candidato a gobernador

“Me gustaría ser Gobernador de la Provincia y me siento preparado”, dijo el ex diputado Nacional, Pablo Kósiner. Hizo un repaso por la política actual y afirmó que hoy no está dejando la mejor imagen. “Es una idea que hace tiempo tengo. En algún momento, obviamente, después de tener experiencia en la política tanto municipal como provincial, uno se siente con la preparación para ir buscando nuevos desafíos”, dijo.

Resaltó que el problema es que hay que revertir la mecánica de la construcción de la política: “creo que, por la gravedad de la situación de la Argentina, la construcción es el revés. Hay muchos frentes electorales que nunca llegan a ser coaliciones de gobierno porque no hay un plan previo. Yo creo que en lo que hay que trabajar es en un acuerdo programático de planes concretos que son desafíos de las provincias y después definir las candidaturas”, agregó por FM Aries.

Sobre las candidaturas hizo hincapié en que “no depende solamente de la voluntad de uno, sino de las construcciones políticas, de la realidad, de cómo se dé el mapa político y fundamentalmente del tiempo”. En este sentido, según su opinión, Salta se está adelantando mucho el tiempo al hablar de candidaturas y se saltean etapas fundamentales, que es la gestión.

“Yo veo en Salta mucho esfuerzo de construir candidaturas desde la empatía, que está bien para que le gente te vote, pero después se llega a determinados cargos y hay dirigentes que se siguen comportando como candidatos. Hay que bajar un poco los decibeles de las candidaturas un tiempo más”, afirmó.

Cabe recordar que su última gestión en la política terminó en el año 2019, y desde entonces no se ha vuelto a involucrar en esta ni en ningún cargo público. “Lo decidí así porque yo veía que el proceso de la discusión de las candidaturas pasaba por otro lugar, y yo no me sentía preparado para afrontar campañas solo desde la cuestión de la empatía, como decir voy y hago gimnasia desde una plaza o subir fotos a redes sociales comiendo empanadas con uno o con otro. No me sentía cómodo”, esbozó.

Acotó que esto no significa “estar en contra de los emergentes, porque la política necesita renovarse todo el tiempo, pero tienen que entender que llegan y ya son parte de la política y hay que poner la cara”.

“Si vos querés quedar bien con todo el mundo, no transformas nada y eso genera un desgaste. Creo que a veces hay que arriesgar más y en eso hay conflictos, pero es parte de la realidad y para eso estás en ese cargo. Ese escenario me preocupa en Salta”, finalizó.