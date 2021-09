Crisis en el gobierno: Para Kosiner, “Argentina no soporta un doble comando”

Los contundentes resultados que arrojaron las PASO, desencadenaron y desnudaron las diferencias internas que tiene el oficialismo con una cascada de funcionarios que pusieron a disposición del presidente su renuncia.

El primero en emitir su comunicado ofreciendo su renuncia fue el ministro del Interior Wado de Pedro. A él se le sumaron los funcionarios más allegados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entre ellos se encuentran Martín Soria (Justicia), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología), Tristán Bauer (Cultura), la titular del PAMI, Luana Volnovich y la del ANSES, Fernanda Raverta. Con el pasar de los minutos se incorporaron más funcionarios, llegando a 10 renuncias claves.

De esta forma, la vicepresidenta con el apoyo de La Cámpora “obligan” así al Presidente a resolver cómo continuará conformado su gabinete.

Ofreciendo su análisis respecto al este contexto, el ex presidente del PJ de Salta, Pablo Kosiner, reconoció que la situación es “preocupante y crítica”.

“Cuando se pone en duda que es el presidente quien define y renueva ministros es donde empieza la debilidad de la posición política y la conducción”

Entre sus primeras declaraciones, el ex presidente del PJ marcó que la realidad que vive la gente está alejada de estas internas gubernamentales: “La demanda que tiene la sociedad es que el gobierno resuelva los problemas de la gente, no que le trasladen las tensiones que puede vivir internamente”, comentó Kosiner ante FM Pacífico y añadió que “el choque interno no se alinea con las expectativas y necesidades de los argentinos”.

Con habidos ejemplos en la historia de la democracia de nuestro país, luego de las elecciones suelen darse cambios en el equipo de trabajo de cada gobierno, sin embargo, son asuntos que el ejecutivo debería resolver en la intimidad de la Casa Rosada.

“Al ver un gobierno dividido uno se pregunta qué está pasando, y en este caso reina un silencio atroz”

“Cuando un gobierno tiene que afrontar una derrota electoral o un resultado no esperado lo normal es que los debates de la continuidad de los funcionarios se den a puertas cerradas”, comenta en concordancia Pablo Kosiner haciendo notar también que estas “renuncias como cuenta gotas” solo abrieron paso a un clima de especulaciones y silencios. “Si hubiese salido un funcionario de importancia a aclarar la situación y llevar tranquilidad todo se acababa”, comenta el ex legislador nacional.

“Argentina no soporta un doble comando y lo que se visualiza es que la conducción política la tiene la vicepresidenta. Sabíamos que eso se podía exteriorizar, pero en mi opinión no es algo nuevo es algo que viene desde hace tiempo”

Para finalizar, Kosiner insistió en que “el gobierno no puede pensar solo en la dinámica electoral” y que debe medir cada uno de sus pasos para recuperar la confianza hasta noviembre sin que esta situación de internas se profundice.