Inflación: “Hoy estamos en un 80% anual y es muy posible que lleguemos a las tres cifras”

Luego de conocerse los números de inflación correspondientes a junio, InformateSalta se comunicó con el economista Julio Moreno quien comentó: “Nos tenemos que poner contentos de que el mes pasado fue de 5,3% ya te puedo con seguridad que estaríamos entre un 8% y un 10% este mes”.

“Lamentablemente son las cosas que están pasando, la falta de decisión, la falta de confianza, la gente no sabe que valores va a recuperar o reponer sus insumos e influye en los precios finales. Es preocupante la situación, la falta de reglas claras, los anuncios que se hicieron son anuncios ahora hay que ver como se implementan y cuál es la reacción que tienen en el mercado. Los índices inflacionarios son tremendos, el dólar sigue subiendo y es lo que hay en este momento”, continuó.

Debemos recordar que Batakis no quiso adelantar ningún número de inflación para este año, sobre esto Moreno aseguró: “Cuando tenes planificada tu economía decís bueno con estos números sabemos que vamos a ir devaluando tanto de acuerdo a la inflación ahí si podés llegar a programar”.

“Me parece bien que haya dicho que no se anima, hoy estamos en un 80% anual y es muy posible que lleguemos a las tres cifras de la inflación. La cautela que puedan mostrar es importante, no me parece descabellada la respuesta de la ministra, pero si es preocupante porque no hay plan, es el día a día”, apuntó.

Sobre el dólar y la posibilidad que toque los $300 adelantó que, “puede pasar cualquier cosa, no sé si el fin de semana, el planteo son las imprecisiones y la falta de reglas claras. ¿Quién alimenta el mercado este chiquito del dólar blue?, el dinero que no sabe lo que va a pasar”.

“Vos decís vamos a comprar productos que sepamos que van a mantener el valor, pero hay tanto dinero en circulación por la alta emisión monetaria que hay va a producir que siga ese proceso de compra de dólares. Estamos en ese sube y baja que uno no sabe cuánto más puede llegar a subir. El mercado necesita hechos concretos, una cosa son los anuncios y otra la implementación”, finalizó.