"La inflación nos está quemando la mano", afirma el comercio salteño

Han sido semanas de incertidumbre económica en el país donde, entre la suba sin techo del dólar, el reclamo a las importaciones y la reacción de los mercados, se sumó el dato de la inflación de junio que superó el 5%. En este sentido, ¿cómo se encuentra el comercio salteño?

Para responder a esta interrogante InformateSalta estuvo conversando con Gustavo Herrera, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Salta quien analizó cómo vienen atravesando estas jornadas de inestabilidad en lo económico. “El comercio se ve influenciado por estas cuestiones que no solamente pasan por las medidas económicas, sino por la incertidumbre, la falta de confianza”, reflexionó primeramente.

En este punto continuó: “Nadie tiene demasiado en claro cuál es el rumbo que se va a tomar, esto tiene una cuestión económica y política que influye en la población qué es la que viene a comprar, entonces influye claramente en las ventas, en lo que quiere y no puede comprar”, espetó.

Dicho esto Herrera hizo especial énfasis en la escalada de los precios. “Lo que influye claramente es la inflación, no hay algo más fuerte que eso, no nos podemos detener solamente en las restricciones o en el dólar, la gente sabe que aquello que no compra hoy probablemente no lo puede comprar en 15 días y eso nos perjudica”, sentenció.

“La inflación es la que nos está quemando la mano, después viene la parte de los insumos en dólares o las restricciones para los viajes, que es una parte menor”

En otro sentido, el vicepresidente de la Cámara contó que las restricciones dispuestas por Nación tienen un efecto más directo al turismo en general, mientras que los proveedores “no quieren vender a los comerciantes porque no saben el precio que van a tener”, mientras que estos segundos “no venden porque no saben qué precio poner”, provocando un círculo vicioso. “Esta incertidumbre es lo peor”, se sinceró.

“No nos mareemos, si la inflación no para, no importa lo demás”