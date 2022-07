Para el economista Álvaro Pérez, la ministra Batakis va a seguir la línea de más déficit y más emisión

Durante el programa Sin Vueltas producido por InformateSalta y transmitido por la pantalla de SomosSalta, el economista Álvaro Pérez brindó un análisis de la economía actual luego de la renuncia de Martín Guzmán y la designación de Batakis en el puesto de Ministra de Economía.

El primer punto fue la renuncia de Guzmán, esto "sacudió todo por el contexto, los números no estaban bien. Eso es la política, la política es el reloj y ya tenía las horas contadas Martín Guzmán".

"El momento es el de una Argentina muy endeble dónde el gobierno no podía renovar todo lo que vence en pesos, el tesoro nacional tiene todos los meses enormes vencimientos. Debían tomar más deuda de lo que vencía es el desafío que planteo el FMI y no venía pasando, eso más la política fue lo que seguramente dinamitó la relación y terminó saliendo por la ventana Martín Guzmán", continuó analizando.

Acerca de la nueva ministra comentó que para pensar en la situación en la que asume debemos pensar en la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la cual fue: "Ha sido la peor reestructuración de la historia de las deudas publicas, la pregunta es ¿Batakis va a poder recomponer eso? ¿Cómo fueron las primeras declaraciones? ", preguntó para minutos más tarde considerar, "erráticas e imprecisas, Argentina debiera tener algunos puntos de seriedad. Parece que va a ser una ministra que no se va a poner colorada en seguir la línea, más déficit, más emisión".

"Vos ves los primeros días del mes como la incertidumbre, tenés $10 sácatelos de encima", aseguró en relación a la inseguridad económica que transmite la moneda nacional. Respecto al dólar blue, que fue muy cuestionado por el gobierno dijo: "Es un mercado chico, pero también es un mercado chico el contado con liquidación. Hoy tenés todo el complejo del conocimiento no trayendo dólares al oficial. No importa cuan chiquito sea el mercado, si no generás oferta nunca vas a poder resolver el problema, lo que tiene que hacer el gobierno es cambiar su discurso. Imaginate que hoy todas las empresas que cotizan el MERVAL valen la mitad que Mercado Libre"

Para finalizar apreció que, "Argentina está paralizada porque no hay importaciones. Todo tiene algo importado, Argentina produce únicamente soja y no puedo hacer una cámara con soja. La situación endeble, política y social hace que este dólar sea un dólar de crisis", es por esto que "lo mejor es tener una cartera diversificada".