Causa Ríos & Asociados: "Queremos salir para poder pagar"

Durante la mitad de este 2022, salieron a la luz muchas estafas relacionadas a financieras, una de ellas Ríos & Asociados, donde hay más de 20 imputados y varios detenidos.

Cynthia Moya, jefa organizadora de la financiera, está detenida hace varios meses luego de un intento de fuga. Desde la Alcaidía, se comunicó y aseguró que está el dinero para devolver a la gente y se va a concretar esto cuando pueda tener la libertad.

“Acá estoy, tratando de ver cómo podemos salir. Yo hablé con la Fiscal (Ana Inés Salinas Odorisio) y no nos dan lugar a nada, rechaza todo, hasta la domiciliaria por el tema de salud mía. No sabemos que pretende ella arreglar. No nos escucha, nos hace quedar como que no queremos pagar, pero queremos salir para poder pagar”, dijo y afirmó que hicieron hasta huelga de hambre, pero “no da brazo a torcer”.

“La plata de la gente está. La fiscal quiere que paguemos desde adentro pero no podemos porque hay muchos contratos que se falsificaron y debemos trabajar en eso. Esperamos que la gente nos apoye porque desde el primer día queremos pagarles, la carpeta completa o la inversión inicial, la plata está”, agregó.

Indicó que ya venían trabajando desde hace mucho tiempo atrás en relación al informado en el proceso de investigación por la Justicia. “No hay estafa, no encuentran el delito. Desde el momento del allanamiento dejamos de pagar a la gente. A nosotros nos tienen de arriba, no nos quieren sacar para no entorpecer la investigación”, afirmó.

“Si fuese una estafa no podría haber trabajado tantos años en esto y haber ayudado a tanta gente”

“Pusieron una caratula bastante grande. El CUIL de la financiera y la firma del abogado son reales, no son falsas como dice el Ministerio Público”, continuó y pidió que la fiscal la reciba para acordar la devolución del dinero de los inversores.

Por otra parte, aseguró que los montos de dinero publicados en los partes oficiales del Ministerio Público no son los reales que la financiera manejaba. “La verdad es que la única que conoce todos los montos soy yo, no sé qué están publicando”, aseveró.