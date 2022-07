Con una salteña, Wanda Nara confirmó una nueva crisis con Mauro Icardi

“Le dije Wanda Icardi y me contestó no no, Wanda Nara”, reza el Twitter que publicó la salteña Julieta D´Innocenzo y que confirmaría una nueva crisis con el futbolista Mauro Icardi. La joven de 23 años sin querer se convirtió en el medio que usó la empresaria para aclarar algunos rumores, y es que una vez publicado el video en la red social del pajarito la propia Wanda lo retwitteó.

Julieta se encuentra vacacionando en las playas de Ibiza, mismo destino donde se encuentra la empresaria, quien está siendo captada constantemente por paparazzis mostrando su esbelta figura al natural. En una de sus calles se encontraron y allí ocurrió la secuencia.

Le pidió una foto llamándola por su nombre de casada pero Wanda le retrucó en ese momento “nono Wanda Nara”, y posaron juntas, minutos más tarde la información se viralizó. Resulta que muchos se preguntaban el porqué de las vacaciones sin el futbolista y eso confirmaría una nueva crisis.