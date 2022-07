Buscan testigos: salió de bailar, le dieron una golpiza y está a punto de perder un ojo

El sábado en la madrugada Juan Pablo Jordán de 30 años salió a bailar, estuvo en el boliche la Roka en zona Sur y decidió retirarse del lugar minutos antes del cierre, cuando cruzó de Oeste a Este fue imprevistamente atacado por detrás por dos hombres, los cuales asegura no conocer.

Herido, el chico logró abordar un remis que lo llevó hasta su domicilio pero al despertar al día siguiente sintió el desprendimiento de su ojo. Constanza, hermana del muchacho relató lo sucedido y pide testigos.

"Salió a bailar, nos enteramos al día después cuando el problema ya estaba. Salió antes porque después le cuesta encontrar remis. Lo intervienen dos personas que le pegaron, le pegaron en la cabeza y lo voltearon. No los logró ver.

El domingo reciben la noticia y lo llevan al San Bernardo "El domingo al mediodía y nos dice que se le había caído el ojo, mi mamá angustiada lo lleva al hospital y dice que se sonó la nariz y se le desprendió el músculo del ojo. Me dijo se me salió el ojo y que no veía nada del derecho" explicó.

Ya en el hospital le hicieron una tomografía y tiene una fractura como así también el desprendimiento del lóbulo derecho.

"Ahora tenemos que ir al control para que nos den mayores detalles, tenemos que ver que va pasar" contó por QPS.

En cuanto a los atacantes, Constanza pidió testigos sobre el atacante que sufrió su hermano para poder dar con los responsables.