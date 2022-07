Urtubey: “El gobierno nacional no asume la responsabilidad y busca culpables”

En el marco de un escenario político y económico complejo, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, visitó los estudios de A24 y fue muy crítico del actual gobierno nacional, que conduce Alberto y Cristina Fernández.

Sin medias tintas, el ex mandatario sostuvo que la coalición gobernante abandonó la vocación de transformar la realidad y de solucionar los problemas y basó su estrategia en echarle la culpa al otro. “El foco está en la culpa, hay que conseguir un culpable de todos los problemas, el problema de aquel que no le alcanza la plata para poder comprar alimentos en el supermercado tiene que ser de alguien que no sea del gobierno”, dijo.

“Siempre se busca el culpable porque nadie asume la responsabilidad, ese es el drama del sistema político argentino”

Urtubey indicó que hoy el sistema político es totalmente impotente para resolver los problemas de la gente. “Lo primero que hay que hacer en la Argentina es reconstruir el contrato social, en la Argentina está roto el contrato social, y no lo resuelve un cambio de un ministro de Economía, hay que solucionar los problemas de la Argentina desde la gente, y no desde la agenda del poder”, sostuvo.

“El problema es que la política abandonó esa vocación de poder, han demostrado no tener el coraje para transformar la realidad”

Con respecto a los planes sociales, Urtubey consideró que debe haber una contraprestación, a lo que se suma el desafío de construir movilidad social.

Por otro lado, indicó que hay que discutir valores e instalar un gran acuerdo nacional sobre los principios solidos de seguridad jurídica que permitan que la Argentina vuelva a tener ley. “El desafío es construir lo que viene y se tiene que construir sin odio, sin rencores sin una mirada mesiánica", dijo.

"La Argentina tiene que construir acuerdos y no para llevarse bien, sino para garantizar un rumbo"

También se refirió a la gestión de Alberto Fernández y dijo que debe terminar su mandato, porque así lo marca la Constitución. “La Argentina necesita llegar hasta diciembre del año que viene porque eso es lo que marcan nuestras leyes"

Para finalizar, reafirmó que el problema en la Argentina nace de la política, y después obviamente explota en la economía. "Lo que hay que generar son acuerdos sobre el equilibrio fiscal, política monetaria responsable, sobre cómo vamos a incentivar la generación de trabajo en la Argentina, con lo cual vamos a tener que cambiar cosas"