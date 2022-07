¿Cambios en Economía?: “Es un papelón, no se planifica nada, es una política de parches”

El economista y político Julio Moreno, ex diputado provincial, analizó los posibles cambios que se advierten en el Ministerio de Economía. Si bien todavía no hay anuncios oficiales, Sergio Massa podría desplazar a la ministra Silvina Aída Batakis.

“Haciendo un análisis retrospectivo, la salida de Guzmán ha sido bastante traumática. Los anuncios de la actual ministra no convencieron al mercado y esto lo vemos en el termómetro del dólar. Estamos en un clima de incertidumbre donde el Gobierno tiene que dar un volantazo fuerte para que sea creíble y vuelva a tener fortaleza”, señaló.

Moreno analizó que la salida a la actual situación tiene que ver con un tema netamente político, “desde la política se va a solucionar la situación económica. Se habla de un ministro que tenga fuerza, surgió en nombre de Sergio Massa, tampoco sabemos todavía si va a ser o no. Pero el gobierno reaccionó”.

Desde la mirada del economista, Argentina necesita una persona que tenga mucho poder político, con decisiones. “La receta en base a nuestra historia es que el poder político tenga la suficiente fuerza para poder implementar o imponer un ministro con mucho poder y le brinden apoyo político para darle tranquilidad al mercado”, sostuvo.

Moreno observó que “lo de Batakis es un papelón, la mandaron a Estados Unidos a negociar con el FMI y ahora vuelve y no se sabe si va a seguir siendo ministra. Estas imprecisiones le hacen muchísimo mal al gobierno y al país. No se está planificando nada, están llevando adelante un política de parches que no soluciona nada”.

Sobre el posible desembarco de Massa en el ministerio de Economía, Moreno sostuvo "no soy partidario de nombres, soy partidario de proyectos, de ideas. Si Massa dice que quiere controlar al Banco Central, la AFIP, ANSES, evidentemente está demostrando fuerza. Si propone disminuir el déficit fiscal con acciones claras, está perfecto".

"Mantenernos con una inflación del 5% sería lo mejor que le puede pasar al país y no estar cerca de una hiperinflación. Tenemos que empezar a mostrar fortaleza con un plan creíble, no ésta política de parches. No hay que perder las esperanzas, esperemos que otra vez no se equivoquen porque otro error va a ser difícil de revertir", analizó.