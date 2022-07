Elecciones 2023: “No hay que seguir creyendo que el desarrollo llega por repartir dinero”

Juntos por el Cambio dejó conformada ayer en Salta la Mesa Provincial junto a los partidos que participan del frente opositor y a través de la cual se empezará a construir el proyecto político que presentarán en las Elecciones 2023, contrario a las políticas “populistas y demagógicas” del kirchnerismo.

En este sentido, Martín Pugliese, interventor del PRO, en diálogo con InformateSalta, aseguró que venían trabajando para tal fin desde hace algunos meses. “La intención es sumar a todos aquellos partidos políticos, y ciudadanos salteños que compartan los valores que nosotros queremos defender y lo pusimos allí que es la cultura del esfuerzo, la educación como bandera”, explicó.

Desde su perspectiva, no puede haber una mejora a largo plazo si no se lleva adelante una verdadera revolución educativa que premie al que se esfuerce. “No hay que seguir creyendo que el desarrollo llega por repartir dinero ya estamos viendo un poco con este gobierno los resultados, a donde te lleva creer que la pobreza la podés combatir imprimiendo billetes, por supuesto no la combatís, sino que la agravas entonces, todos los partidos y los dirigentes que compartan esta visión republicana no populista no demagógica, y que creen que no hay que mirar tan solo el corto plazo sino fundamentalmente el largo plazo están invitados a sumarse”, expresó.

Asimismo, indicó que esperan definiciones en cuanto si en la provincia se realizarán o no las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), teniendo en cuenta los proyectos de Ley que se debaten en ambas cámaras legislativas. “Se hace bastante difícil, definir en este momento todavía cuando faltan algunos meses como va a ser la definición de las candidaturas”, dijo.

Finalmente, adelantó que también está en debate la elección de sus autoridades. “Todavía no hay una fecha definida, pero si estamos trabajando en esa dirección, sabemos que lo ideal es que las autoridades internas de un partido sean elegidas por los propios afiliados y estamos trabajando para eso, todavía no hay un cronograma definido, pero esperamos tenerlo próximamente”, concluyó.