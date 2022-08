¿Una salteña al gabinete nacional? Flavia Royón suena para secretaria de Minería

En medio de la crisis económica que viene marcando al país en el último mes, ahora se sumó la incertidumbre política ante los cambios en el Gabinete de la Nación y la posterior creación de un superministerio de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura que tendrá al frente a Sergio Massa, sin descartarse más cambios en el equipo gubernativo.

En ese contexto, en las últimas horas ha comenzado a sonar el nombre de una funcionaria del Gobierno de Salta para incorporarse al Gabinete del presidente Alberto Fernández. El nombre es el de Flavia Royón, actual secretaria de Minería de la Provincia, desempeñándose en el puesto a nivel local desde el 2021.

Según la información que compartió el diario El Tribuno, las versiones sobre su incorporación apuntan a que ocuparía la misma cartera pero a nivel nacional, dado que hay rumores que su actual titular, la catamarqueña Fernanda Ávila, no seguiría al frente al no contar con el apoyo del Frente Renovador ni del futuro superministro.

No obstante por estas horas la eventual llegada de Royón al gabinete sigue siendo netamente un rumor dado que no hubo confirmaciones, pero las voces que rechazaron esta idea no terminaron de negarlo. Desde el entorno de Massa hubo hermetismo y desde el Gobierno de Salta marcaron que no había nada confirmado, aunque el tema sí se charló, según las fuentes que consultó el matutino.

La confirmación o descarte de este rumor será cuestión de tiempo hasta que Massa termine de conformar el equipo de funcionarios que lo acompañará para tratar de estabilizar la economía en crisis. Vale sumar que esta posibilidad podría darse, pensando en que el gobernador Gustavo Sáenz mantiene muy buenas relaciones con Massa, habiendo sido compañeros de fórmula varios años atrás Asimismo que Salta viene atravesando un gran momento en el desarrollo minero el cual se está potencializando mes a mes.