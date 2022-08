Dalma Maradona reveló el terrible problema de salud que le diagnosticaron

A una semana de dar a luz, Dalma Maradona sufrió un revés en su salud que le complicó el cuidado de sus dos hijas Roma y la recién nacida Azul, junto a Andrés Caldarelli.

Dalma se empezó a sentir muy débil y rápidamente le hicieron varios estudios. “Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre. Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional porque me di cuenta de que no me podía levantar por mis medios de una silla", contó desde su cuenta de instagram.

Tras unos días más internada, le dieron el alta para volver a su casa: "Con ojeras y esta budita que asoma por ahí, les cuento que hoy cumple una semana de vida mi segunda hija y una semana de vida para esta familia que crece", acotó.

Todo esto lo tuvo que sacar a la luz por una crítica que le hizo Verónica Ojeda, ex de Diego y madre de Dieguito Fernando Maradona. La rubia contó que le había enviado un mensaje a Dalma para felicitarla por el nacimiento de Azul pero que Dalma nunca le respondió.

Ángel de Brito la llamó y explicó al aire: "Estaba internada porque tuve una anemia muy severa", y que no tenía a mano su celular para responder.

“Por una situación ajena a mi, me vi en la necesidad de contar un hecho que me sucedió justo antes que me dieran el alta. Por suerte, ya me estoy ocupando y solo lo cuento por si a alguien le sirve mi experiencia", cerró Dalma.

Se filtró la primera foto de Azul, la segunda hija de Dalma Maradona

El fin de semana pasado, Dalma Maradona fue nuevamente mamá. La hija del Diego dio a luz a su segunda hija Azul, junto a su pareja Andrés Caldarelli.

Como con su primera hija Roma, Dalma y Andrés no quieren mostrar fotos de la pequeña para respetar su intimidad. Sin embargo, la abuela fue la primera en filtrar una imagen de la reciente integrante del clan.

Claudia Villafañe le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales. "Bienvenida Chula de La Tata, a este mundo tan loco pero hermoso", indicó junto a una foto de su mano sosteniendo las de la beba.

Azul es la tercera nieta de Claudia "La tata", ya que Gianinna es madre de Benjamín, el hijo de 13 años que tiene junto al Kun Agüero. /PrimiciasYa