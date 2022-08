Por problemas con las importaciones, Teuco se quedó sin envoltorios de alfajores

“Teuco” es una reconocida y tradicional empresa salteña que tiene cafeterías y se dedica principalmente a la producción de alfajores y fue fundada en 1975. Desde entonces vende “el mejor alfajor artesanal salteño”, tal como lo escribieron en su cuenta de Instagram. Pero ayer se convirtió en noticia después de explicar que la situación económica del país y el ajustado cepo a las importaciones les está generando complicaciones, como a otro tantos comerciantes argentinos.

El periodista Kimón Demitrópulos fue quien en su cuenta de Twiter compartió lo que muchos medios nacionales luego replicaron. “Ayer me regalaron una caja de los alfajores más ricos del mundo. Atendeme el papelito que viene adentro”, twitteó y adjuntó un emoji con una lágrima. A esto le sumó una foto de la caja recién abierta con 3 alfajores con su tradicional envoltorio, mientras que los otros 3 restantes, con otro tipo de aluminio.

Ayer me regalaron una caja de los alfajores más ricos del mundo. Atendeme el papelito que viene adentro 🥲 pic.twitter.com/7dtCsD0IGV — Kimón Demitrópulos (@KimonSalta) August 1, 2022

“Por el gran problema que tiene nuestro país por la cuota de importación de insumo que no se fabrican aquí y el ingreso muy limitado de tintas, papel, etc., nuestro proveedor no pudo imprimir los envoltorios de nuestros alfajores de chocolate. ¡Les pedimos mil disculpas!”, es el mensaje que Alfajores Teuco.

Daniel Morales, dueño de la empresa, confirmó que tomaron la decisión de colocar las notas para explicarles a sus clientes por qué no pueden entregar los alfajores con sus característicos envoltorios. “Nos quedamos sin stock, nosotros siempre usamos un papel de aluminio como el que usan los marplatenses, no queremos acudir a envoltorios plásticos”, dijo por Infobae.

“Nuestro proveedor de siempre nos dijo que no nos podía reponer, que no tenía las tintas y los pegamentos necesarios”, agregó y detalló que la solución fue comprarle a otro proveedor un papel de las mismas características, pero vacío, “en blanco”.

“Después de dos años de pandemia, donde el negocio se vio complicado, tenemos que trabajar más que nunca”, dijo Morales y luego concluyó diciendo que de todas formas no se sorprendía ya que “en este país siempre pasa una cosa distinta”.