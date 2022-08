Aseguran que no hay una denuncia formal por el “rebencazo” a un hincha de Juventud

Juventud Antoniana y Sportivo Belgrano se midieron el domingo pasado en el Estadio Martearena por la fecha 22 del Federal A. Tras el encuentro, se viralizó en redes sociales un video en el que se ve a dos policías montados a caballo golpeando con un rebenque a un hincha del Santo.

Al respecto, el jefe del área de Prensa de la Policía, comisario Miguel Velardez, reconoció que hubo incidentes, pero aún no está determinada la veracidad puntualmente de esas imágenes. “No hay una denuncia formal, tenemos que determinar no solo la data sino la veracidad de esas imágenes, y una vez que tengamos esos elementos, seguramente se va a iniciar una investigación sumaria”, dijo a Telefé Salta.

En este sentido, aseguró que se anoticiaron por redes sociales y los medios de comunicación sobre la existencia del video y que da inicio a la investigación. “Hay que determinar si esas imágenes corresponden a ese partido que se ha disputado porque no están identificadas, son imágenes que son subidas informalmente a redes sociales”, expresó.

Paralelamente, la justicia salteña investiga la posible comisión del delito de vejaciones. El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, tomó intervención e inició una investigación de oficio.