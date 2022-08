Increparon a una salteña que reconoció matar perros y gatos para comérselos

Vecinos de barrio Ceferino, de la zona sur de la ciudad, están preocupados por la matanza de perros y gatos y apuntan contra una mujer, que llegó hace poco a la barriada a cuidar un terreno. Lograron captarla en un video en el que reconoce que los mata para comérselos.

En las imágenes, dadas a conocer por el 10 TV, la señora se escuda en que un chico pasó vendiendo perros y gatos y que ella aceptó comprárselos porque está pasando hambre. Además, dijo no tener miedo de que la linchen. “A mí no me van a matar, cualquiera que me quiera hacer daño a mí, yo les veo las caras a todas, yo no me meto con ustedes”, expresó.

Una de las vecinas damnificadas reveló un detalle aún más escalofriante y es que cuando fue su abogada, la mujer la invitó pasar a su casa para enseñarle cómo se cocina la carne de los animales.

"Mi perrita estuvo desaparecida y encontramos solo el cuero tirado en la calle cerca de su casa. Lo buscamos durante varias semanas y terminó de la peor manera", agregó.

Entre todas las víctimas decidieron realizar una denuncia en contra de la mujer, es por esto que proteccionistas y una abogada llevaron a fiscalía todo el testimonio de lo que ocurre.