Zottos vuelve a entusiasmarse con la política: "Creo que todavía puedo dar"

Desde hace semanas, dirigentes y partidos políticos comenzaron a encender motores de cara las elecciones del próximo año, donde se renovarán cargos ejecutivos y legislativos. Y algunos “viejos conocidos” tienen muchas ganas de volver al ruedo.

Este es el caso de Andrés Zottos, ex diputado nacional y ex vicegobernador de Salta, entre otros cargos, quien, en FM Pacífico, confirmó que “en política no hay jubilados ni retirados”. “Tengo muchas ganas de volver y volcar la experiencia que uno ha acumulado, he tenido la oportunidad de ocupar cargos importantes, aprendí y no dejó de aprender”, sostuvo.

Tras ratificar que seguirá haciendo política, evitó dar mayores precisiones sobre una posible candidatura, aunque aclaró que será fuera del Partido Renovador, al cual renunció hace poco. “No me afilie a ninguno, tengo muchas ganas de volcar lo que aprendí gracias a lo que me dio el pueblo de Salta”, manifestó.

Sobre los motivos de su regreso a la arena política, dijo que obedece la complicada situación que atraviesa Salta y el país, y citó varios ejemplos que "lo encienden". “Tengo ganas, yo creo que todavía puedo dar, y complementar con la juventud”, agregó.

Si bien destacó el rol de las instituciones y los partidos, a los que consideró los pilares de la democracia, reconoció que “hoy el electorado pide que sean gente bien y no le interesa el resto". “En esto tenemos mucho que ver los dirigentes políticos, seguramente no estuvimos a la altura de la circunstancia”, dijo.

Para finalizar, indicó que la política no es solamente ser joven sino también saber gestionar. “Hay que saber dónde ir a patear puertas, no se aprende de la noche a la mañana”, finalizó.