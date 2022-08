Reordenamiento de los planes sociales: “Lo que la gente pide a gritos es trabajo”

Luego de conocerse los primeros anuncios del Ministro de Economía, Sergio Massa, el concejal capitalino y dirigente social Ignacio Palarik, dialogó con InformateSalta dónde comentó: “Ojalá que le vaya bien porque significaría que le iría bien al país, que logre estabilizar el rumbo económico que me parece que es la variable más compleja”.

En la misma línea apreció, “de ninguna manera tiene que significar o estar acompañado de ajustes a los sectores populares”.

Una de las medidas que hizo más eco en la sociedad es la relacionada al replanteo de los planes sociales, en relación a esto comentó: “Me parece que tiene un tinte de más condescendencia con los sectores que no ven bien los planes sociales, fundamentalmente porque no se ha reactivado el mercado productivo como para contener a todos los beneficiarios de planes”.

“El año pasado, se oficializa un decreto promovido por Massa para transformar el plan social en empleo genuino y después de 10 meses los resultados son muy malos, solamente ha logrado acceder a una fuente de trabajo el 1,2%”.

Adelantándose a las críticas de los sectores de la derecha, aseguró que “lo que la gente pide a gritos es trabajo. Hoy para salir de la pobreza tenes que ganar más de $100.000 y está muy alejado de la realidad de los salteños, o de la gran mayoría”.

“La gente lo que pide es laburo, lo que tenemos que ver es como le facilitamos a la PyME la carga impositiva que es muy violenta. Ahí hay otra cuestión a analizar”, finalizo.