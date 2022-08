Renovación de los Concejos: “Hay que tratar de equilibrar la representatividad”

Fue noticia, sobre todo para la política salteña, el debate que se aproxima cuando el Gobierno de la Provincia eleve un proyecto a la Legislatura, para que defina cómo será el procedimiento por el cual la mitad de los concejales de la provincia extenderán sus cargos por 2 años, a fin de cumplir con la nueva duración de los ediles en los cuerpos representativos municipales, como lo dicta la reformada Constitución de la Provincia.

Al respecto de esta polémica en puerta InformateSalta se comunicó con José Gauffín, edil y vicepresidente primero del Concejo Deliberante capitalino, quien señaló que la definición del sistema por una ley que defina la Legislatura le causa una primera imagen negativa. “Siempre entendí que esto iba a ser como ocurrió en el Senado de la Nación cuando pasó este tema, que una vez electos se hace un sorteo; se estableció que quienes fueron electos por la nueva Constitución y mediante una ley, por sorteo se definía quiénes se quedaban por 2 y quiénes por 4 años”, rememoró.

Dicho esto uno de sus primeros pareceres fue: “No veo que por ley se prolongue un mandato, no lo veo prolijo desde el punto de vista institucional y legal”. Asimismo reiteró que quienes se puedan presentar a la próxima elección deberían conocer previamente “las reglas de juego, que hay un sorteo después, me parece un proceso más prolijo”.

Por último y consultado sobre cómo se podría garantizar el respeto de las minorías o de la paridad entre oficialismo y oposición entre los ediles que queden 2 años más, Gauffin no dudó en que será un desafío. “No será fácil eso, hay que tratar de equilibrar no solo la representatividad sino también tener un equilibrio de género, hay que tenés esos aspectos en cuenta pero no es fácil”, subrayó para concluir.