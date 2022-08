Orán: Una mujer fue desalojada con sus tres hijos por la familia de su ex pareja

En la ciudad de Orán una mujer está en situación de calle, junto a sus tres hijos menores, producto de un desalojo que realizó la familia de su ex pareja. En diálogo con MultivisiónFederal aseguró que no tienen donde vivir.

“Me encuentro en situación de calle por un desalojo que me hizo mi ex cuñado, el abuelo pasó la escritura a nombre de él. Tengo 72 horas para salir, me sacaron las cosas al patio, me dejaron sin luz, me dejaron sin agua”, continuó explicando.

Patricia se instaló en un asentamiento mientras, según sus palabras, sus hijos se quedan en la casa de una amiga de ella. “No pido lujos ni nada, solo pido que me escuchen porque soy una madre desesperada que no tiene donde llevar a sus hijos”, finalizó.