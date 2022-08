$1.300.000 pidió el anestesista para atender a 2 niños con cáncer

Federico Mangione, gerente del Hospital Público Materno Infantil, dijo ayer que este tema de los anestecistas es de larga data, siendo los perjudicados dos pequeños pacientes que deben hacer radioterapia, que están cubiertos por un programa oncológico a nivel nacional que no cubre a los anestesistas.

“La Asociación debería hacer un replanteo, trabajamos con vidas, hablamos de la vida de los chicos, con los chicos no se jode, ni con nadie”, sentenció el profesional, no sin antes agregar: “Teniendo un anestesista que puedo dar asistencia, me dicen que los estamos invadiendo pero el lugar del procedimiento es público y no tienen problemas… no sé cuál es el de ellos”, concluyó.

Según da a conocer El Tribuno hoy, "el presupuesto que nos pasaron de anestesistas lo consideramos bastante oneroso, por lo que decidimos mandar uno de los nuestros para que realice la anestesia correspondiente y esa plata invertirla en otros pacientes oncológicos".

Mangione Precisó que para el primer paciente (porque son dos niños, uno que sí logra recibir la radioterapia y otro que todavía no) se pidió 1.300.000 pesos de honorarios y 400 mil para el que hace el estudio. "Yo dije que me parecía un horror pagar esa plata y mandamos nuestro anestesista", manifestó el médico.

En ese sentido, el gerente ayer dialogó con el presidente de la Asociación Salteña de Anestesistas, a quien le pidió "un poco de empatía" y le insistió que permita al hospital enviar a su propio anestesista, en el caso de los pacientes carenciados que no cuentan con medios para solventar un tratamiento médico y solo dependen del hospital público.



Aclaró que con pacientes con obra social no dice nada porque eso ya lo cubre la obra social. Y lanzó: "Yo no me meto en el trabajo de ellos, pero tampoco se metan ellos en el tratamiento de mi paciente".