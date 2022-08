"Con los chicos no se jode", dijo Mangione por el conflicto con anestesistas

En los últimos días hay preocupación en torno a los pacientes oncológicos de la Fundación HOPE, angustiados por inconvenientes con anestesistas quienes por una cuestión económica suspenden sus tratamientos. Ahora se suscitó un inconveniente entre la Asociación de Anestesistas y el hospital Materno Infantil al respecto de esta situación.

Es que a raíz de los problemas con los anestesistas que atendían a estos pequeños, desde el nosocomio enviaron a su profesional para que proceda con la radioterapia que necesitan, pero que la Asociación se habría molestado por esta acción y ahora el trabajador del Materno Infantil tiene medio de actuar ante represalias que podría tener.

Esta situación la dio a conocer el doctor Federico Mangione, gerente del hospital, en diálogo con Somos Salta donde dijo que este tema tiene su tiempo, siendo los perjudicados dos pequeños pacientes que deben hacer radioterapia, que están cubiertos por un programa oncológico a nivel nacional que no cubre a los anestesistas.

“Como el lugar donde se realiza el procedimiento es en la parte privada, se cubre el tratamiento médico pero hubo una serie de discusiones por uno de los pacientes, porque consideramos que era oneroso lo que pedía el anestesista”, comentó primeramente, agregando que luego decidieron mandar a su profesional para que haga el procedimiento.

“Aparentemente no cayó bien este procedimiento, ahora no quieren ir los nuestros porque tienen miedo que tomen medidas dentro de esa sociedad, deberían preguntarle por qué no dejan que vaya nuestro anestesista”, consideró Mangione quien se mostró disconforme con estas demoras que, en el medio, están atravesando los niños al no poder recibir el tratamiento que precisan.

“La Asociación debería hacer un replanteo, trabajamos con vidas, hablamos de la vida de los chicos, con los chicos no se jode, ni con nadie”, sentenció el profesional, no sin antes agregar: “Teniendo un anestesista que puedo dar asistencia, me dicen que los estamos invadiendo pero el lugar del procedimiento es público y no tienen problemas… no sé cuál es el de ellos”, concluyó.

“Es un paciente carenciado, pedimos poder mandar nuestros anestesistas, nada más, pedimos un poquito más de empatía”