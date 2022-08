Niños con cáncer afectados por el conflicto de anestesistas: “Pedimos empatía”

Así lo manifestó Guadalupe Colque, presidente Fundación HOPE, ante un conflicto que atraviesa el sector de anestesistas en Salta. De acuerdo a lo que denunciaron algunos padres, algunos tratamientos corren riesgo.

“El hospital Materno Infantil está transcurriendo un problema difícil pero ellos tienen que resolverlo. A través de una madre hemos tomado conocimiento de la angustia que está viviendo porque les suspenden algunos estudios porque no se cubren los gastos de anestesistas, es un niño que está con cuidados paliativos y se corre el riesgo que se suspenda el tratamiento”, dijo.

Colque explicó que el hospital deriva a los niños al centro de radiología de Salta pero tienen que abonar. "Ellos envían su anestesista del hospital pero tienen que pagar un plus que es lo que no se estará realizando. Son costos que se hace oneroso y el hospital no está pudiendo resolver el tema con los anestesistas”.