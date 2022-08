En el Senado habría mayoría para que Salta no tenga PASO

Fue este jueves cuando se confirmó la fecha en la que salteños y las urnas se reencontrarán para participar de las elecciones generales provinciales 2023, siendo la jornada de los comicios el próximo 16 de abril, mientras que la continuidad o no de las PASO quedaría netamente en potestad de la Legislatura.

Al respecto InformateSalta se comunicó con el senador provincial Jorge Soto, quien dio su parecer con respecto al debate que se viene en las Cámaras. “Ya lo había manifestado el gobernador, la decisión iba a pasar por la Legislatura, entiendo que el debate debe pasar por el ámbito legislativo donde existen sendos proyectos que hablan de la suspensión y otros de la eliminación de las PASO”, aseveró.

Dicho esto comentó la postura que primaría en la Cámara Alta de Salta: “Si hablamos en lo que respecta al Senado, la mayoría de sus miembros entienden que debe haber una sola elección, eso es lo que está planteando y exigiendo la sociedad”, enfatizó Soto recordando que el próximo año también habrá dos elecciones en lo nacional.

“Entiendo que hay que revitalizar el rol de los partidos políticos, deben tomar las decisiones para que aparezcan los candidatos y las opciones para el electorado”

Consultado sobre si desde el Ejecutivo ya mandaron algún proyecto puntual sobre la continuidad o supresión de las PASO, Soto dijo que hasta ahora no recibieron nada pero no descarta que puedan enviar algo prontamente. No obstante sí dijo que ya hay conversaciones entre senadores y diputados para analizar los proyectos que han ingresado con anterioridad para ir buscando consensos y ganando tiempo.

En cuanto al debate y pensando que la votación será en abril, Soto dijo que a fin de mes se deberá empezar a trabajar en la cuestión para, octubre más tardar, esté la decisión final. “Seguramente pronto se tomarán definiciones, por las fechas es muy conveniente”, concluyó.

“No hay que superponer fechas, son elecciones distintas, hay que clarificar las opciones, muchas elecciones llevan a confusiones”