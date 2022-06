PASO: Resuena en Diputados otro proyecto para eliminar las Primarias en Salta

Mientras el gobierno de la Provincia continúa las conversaciones con los sectores políticos para que se expresaran respecto a las elecciones PASO, desde los bloques oficialistas buscan eliminarlas para el 2023.

Daniel Segura, diputado oficialista, adelantó que ingresaron un proyecto para la suspensión las elecciones Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas. “Se trataría en las próximas sesiones. Entendemos que cada uno de los partidos debe elegir a sus representantes para las elecciones y no comprometer a la provincia con semejante costo”.

El legislador agregó en Telefe Salta que “la situación económica de la provincia y del país no es la adecuada, la sociedad salteña viene expresando que no le interesa esta elección, debería no ser obligatoria y ahí se vería que realmente no tiene relevancia”.

Por su parte, la diputada Alejandra Navarro se refirió al gasto que significa para la provincia, “es mucha inversión, en un momento complicado desde lo económico. Varios diputados de mi bloque acompañamos la iniciativa, muchos legisladores de otros bloques también”.

Es el segundo proyecto que ingresa a la Cámara de Diputados éste año con la intención de suspender la PASO. Meses atrás, el diputado Luis Albeza había presentado un proyecto con el que se pretendía derogar los artículos correspondientes a los Títulos I, II, III, IV, V y VI de la Ley 7.697, eliminando las PASO considerando que las mismas se han desnaturalizado, conllevan un gasto económico importante y además llevan al cansancio social respecto a la política.