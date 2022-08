Sáenz, sobre las PASO: “Si hay o no, lo deciden los diputados y senadores”

El gobernador Gustavo Sáenz ratificó que las elecciones en Salta se realizarán el próximo 16 de abril, día de la Fundación de Salta, a la vez que manifestó que no es una decisión que corresponda al Ejecutivo la continuidad o no de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

Con respecto a las Primarias, aclaró que será tarea de diputados y senadores analizar los pro y los contra y, si así correspondiere, modificar la ley vigente. “Si hay PASO lo deciden los diputados y los senadores porque tiene que modificar la ley”, sostuvo.

Al ser consultado sobre su opinión personal, afirmó que Salta, al igual que el país, atraviesa una situación económica complicada, por lo que no es viable, aunque reiteró no será su decisión. “No estamos en momento para hacerlas, la vez pasada fue por una cuestión de salud, ahora es por una cuestión económica, no creo que a la gente le interese”, dijo.

En el mismo sentido, sostuvo que el espíritu de las PASO era que los partidos se organicen y tengan sus estructuras internas, pero no ocurrió de esa forma. “Lo que menos paso es eso, cada vez hay más cantidad de partidos políticos y la justicia debería analizar la cantidad de afiliaciones que hay, porque hay más partidos que cantidad de afiliados, y es imposible creerlo”

Por último, aclaró que no está decidido su compañero de fórmula.