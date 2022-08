Le robaron sus elementos de trabajo y los encontraron en un bar del Aeroclub Salta

El pasado 22 de junio, una empresaria salteña que pertenece al rubro de la decoración de eventos y alquila sillas, mesas, mantelería y vajilla para grandes eventos, sufrió el robo de casi todo su stock. Desde entonces busca de manera incansable sus pertenencias ya que por supuesto, las necesita para trabajar.

Lo curioso es que ayer lunes por la mañana, Luisa Nur Roca (31), la empresaria, recibió un llamado anónimo donde le comunicaban dónde se encontraban sus pertenencias y le dijo que vaya hasta el lugar de inmediato para poder recuperarlas. Se trataba del Aeroclub Salta.

Rápidamente se dirigió hacia el lugar junto a familiares, ingresaron hasta la confitería del lugar y vieron apiladas casi 200 sillas plásticas de su propiedad. La mujer contó que el hombre que se encontraba limpiando el salón la hizo pasar y descubrió los caballetes, tablones, mesas, vasos, platos, y otros elementos denunciados como robados hace un mes.

La Brigada de Investigaciones corroboró junto a la mujer que las cosas eran de su legítima propiedad y ante la presentación de la respectiva denuncia procedieron a secuestrar todo lo que la empresaria reconoció como propio.

"Llamé al 911 y a la Brigada de Investigaciones. En minutos llegó el propietario de la concesión del salón del Aeroclub y enojado nos hizo echar del lugar y tuvimos que salir del predio”, contó por El Tribuno y explicó que luego policías de civil la hicieron pasar y reconoció cientos de copas, vasos, platos, cubiertos, hieleras, bandejas, y sillas, todo con su sello.

Agregó que el supuesto dueño, enojado, se le acercó y le dijo que le dé su nombre completo porque la iba a demandar por el perjuicio que le estaba causando. “No le respondí, solo yo sé lo que viví desde aquel día que se llevaron todo. No pude trabajar más, porque a nadie le podía alquilar algo si me faltaba. En todo momento dijo que lo secuestrado es de él a pesar de los sellos y los grabados en los cubiertos, las cajas de copa y vasos que son los mismos que denuncié en su momento a través de fotografías públicas. No puedo decir más que gracias, gracias a quien tuvo el valor de decirme dónde estaban mis herramientas de trabajo", finalizó.