“Intenté hacer aportes y no fueron escuchados”, el reclamo de Simesen al Consejo de la Magistratura

Ayer se filtró la nota de renuncia de la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke a su cargo de consejera suplente en el Consejo de la Magistratura de Salta, razón por la cual, pedirá que se inicie un sumario administrativo para que se deslinden responsabilidades y sanciones.

“Los motivos de mi renuncia no los voy a exponer públicamente, lo hice como corresponde ante el Consejo de la Magistratura. Me di con la sorpresa de que un medio publicó mi nota de renuncia, son papeles privados, estoy muy molesta porque considero que no se puede publicar una nota con mi firma sin haber dado mi consentimiento”, dijo.

Simesen de Bielke señaló que cuando le propusieron asumir el cargo de consejera, entendió que su misión era poder contribuir con algún cambio en la institución. “El Consejo venía con una imagen bastante vapuleada después de los concursos de jueces del Tribunal de Impugnación, y estuve trabajando en tratar de aportar otra imagen, pero mis peticiones no fueron escuchadas”, cuestionó en el programa Interpelados de Multivisión.

La fiscal contó una de las situaciones que le provocaron indignación. “En el último concurso en el que estuve presente puse en conocimiento que me iba a ir un mes de viaje, ya lo tenía programado. Me llama la atención de que luego fui notificada de que dos concursos en los que me designaron coinciden con la fecha en la que estoy de viaje, cuando la fecha se debería haber corrido. No me dieron ninguna explicación”, agregó.

Respecto a la difusión de la nota de renuncia, Simesen de Bielke consideró que “es un hecho de gravedad institucional que haya salido a la luz el documento, mi nota tenía que ser resguardada. Voy a pedir que me informen quién sacó la foto y la difundió, voy a presentarle a la presidenta del Consejo de la Magistratura para que se haga una investigación interna y se tomen las sanciones administrativas correspondientes. Es muy grave lo que hicieron”.