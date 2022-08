GASNOR abrió sus puertas pero la mala atención no cambió: piden sacar turno online

Increíble pero real, GASNOR abrió sus puertas para la atención al público luego de más de 2 años amparados en la "pandemia". Pero los problemas no terminan ahí ya que desde la oficina la responsable negó información a Multivisión para que la comunidad conozca la metodología con la que los usuarios accederán a la tan esperada atención.

Desde el lugar, usuarios en su mayoría adultos mayores hablaron y dejaron saber que pasaron un montón de peripecias y que incluso hoy la atención se las brindan sacando un turno previamente.

"No llegan nunca las boletas, mi hijo la pagaba por Pago Fácil. Consultaba por internet mi hijo. Estoy contento" dijo un adulto mayor.

Otro de los usuarios manifestó "Imaginate vos todo el problema que teníamos con esta pandemia, teníamos que pagar $50 para hacer la impresión de las boletas. Había que rebuscarse e imprimir la boleta. Después vino la apertura de todo y aquí no atendían, vine a imprimir la boleta".

"Vengo a retirar la boleta, mire como me sale, dice $249,15. No sé cual es el consumo mío. Mientras no atendían había que hacer maravillas", contó otro hombre quien aseguró que para ser atendido debe sacar turno por internet.