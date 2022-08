El padre y abogado de Colque negó las acusaciones en contra de su hijo: “Es una maniobra”

En medio de las acusaciones en contra de su hijo, el abogado y exconcejal de la UCR, Ricardo Colque, negó que haya existido violencia de género, tal como se conoció desde los informes del sistema 911 y por lo que actúa la fiscalía en estos días.

Colque cuestionó el manejo del caso en el Concejo Deliberante y dijo que su hijo se presentará "forma espontánea a declarar ante la fiscalía que actúa en el caso", en diálogo con la periodista Marcela Jesús, en el programa De Buena Fuente, por FM Atlántida (93.5)

A su vez, señaló que se trata de una maniobra porque no existe ninguna denuncia. “Es una maniobra, una imposición de un relato, nunca vi un ensañamiento como este a mis 52 años”, agregó.

Colque contó que la novia de su hijo quiso declarar pero no fue recibida, a la vez que denunció que le exigen que haga una denuncia sobre lesiones, que no existen. "Recibió 11 visitas de la policía, de CIF, presiones para que vaya a denunciar y diga que hay lesiones. No hay denuncia. Desafío que vayan y traigan la denuncia”.

Por último, sostuvo que hoy se presentará a declarar en la fiscalía de violencia de género a cargo de la Dra. Liliana Jorge. "Ayer hicimos una presentación espontánea solicitando a la fiscal que nos fije audiencia y hoy vamos a una presentación espontanea porque no que sigan destruyendo a mi hijo en redes sociales y medios de comunicación”, concluyó.