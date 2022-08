Algunas de las cosas emocionantes que debes visitar en España

Los sitios más atractivos para visitar en España son inmensamente diversos, desde grandes ciudades con una arquitectura impresionante e historias fascinantes hasta pequeños pueblos blancos encaramados en colinas o junto al mar, así como áreas naturales que muestran la belleza del entorno del país. Seas el tipo de viajero que seas, hay sitios en España que son ideales para que los visites. Barcelona, ​​con sus calles animadas y estructuras diseñadas por Gaudí. Madrid, con sus majestuosos museos y arquitectura regia. Sevilla, con su gran Plaza de España y su exquisito Alcázar. A pesar de que son muy conocidos, estos lugares son solo la punta del iceberg en cuanto a las atracciones turísticas de España.



Palacio de la Alhambra



Los inicios del Palacio de la Alhambra se remontan al año 889 d. C., cuando era simplemente un modesto castillo bajo la autoridad de los moros. Mohammed ben Al-Ahmar, quien comenzó a trabajar en los majestuosos Palacios Nazaríes en el siglo XIII, fue el responsable de su creación. Con más de dos millones de turistas cada año, ahora es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los destinos turísticos más populares de España.



Sagrada Familia



La arquitectura de Gaudí en Barcelona es absolutamente espectacular, y su catedral inacabada, la Sagrada Familia, es la principal atracción de la ciudad. Desde Plaza Catalunya, puede comprar un pase de un día para el servicio de autobús turístico de Barcelona y visitar muchas de las obras más notables de Gaudí, como La Pedrera, la Casa Batlló, el Parque Güell y la Sagrada Familia.









Mezquita



La basílica católica de San Vicente fue compartida por cristianos y musulmanes después de que los moros conquistaran España. Abd al-Rahman I compró el barrio cristiano en el año 784 dC y comenzó a trabajar en la Mezquita (Gran Mezquita). Aunque ahora alberga la Catedral de Córdoba, la estructura aún conserva gran parte de su arquitectura morisca original.



Acueducto Romano



La mejor estructura intacta de la España romana, este majestuoso acueducto fue construido sin mortero en el año 1AD. Se puede llegar fácilmente a Segovia durante el día desde Madrid, aunque se recomienda pasar la noche. Los no vegetarianos adorarán los restaurantes de barrio que se especializan en manjares de cordero asado y cochinillo. Si viaja desde Madrid en esta dirección, intente hacer un viaje a El Escorial.



Plaza de españa



Sevilla personifica el estereotipo de España para los no españoles, con baile flamenco, corridas de toros y beber jerez. Para experimentar completamente la atmósfera y disfrutar de todos los sitios, la ciudad merece varios días. La Plaza de España, que está situada en el hermoso Parque de María Luisa, data de la Feria de las Américas Españolas de 1929.



Catedral de Santiago de Compostela



Es natural que varias catedrales figuren entre las 10 mejores cosas para visitar en una nación con tanta historia como España. Uno de mis favoritos es el de Santiago de Compostela, no solo porque es una estructura increíble sino también por el ambiente que crean las hordas de peregrinos que llegan allí después de terminar el Camino de Santiago.







Catedral de Toledo



Donde alguna vez convivieron pacíficamente cristianos, judíos y musulmanes, ahora es Toledo, un gran museo. Hay varios viajes de un día que puedes hacer desde Madrid, pero una vez más, te lo desaconsejo. El principal atractivo es la Catedral, cuya construcción duró más de 200 años. Asegúrese de detenerse en los molinos de viento de Don Quijote en Consuegra, que se encuentran en una ladera al sur de Toledo.



Plaza Mayor



Salamanca es bien conocida por su universidad, que fue fundada en 1218 y ahora es una de las mejores opciones para los estudiantes internacionales que estudian español. La Plaza Mayor de Salamanca es la más espectacular de toda España, especialmente de noche cuando está iluminada. Si lo hace de esta manera, asegúrese de detenerse también en la ciudad amurallada de Ávila.



Ruinas romanas



Si bien Andalucía se ha convertido en un popular destino turístico, su vecino del noroeste, Extremadura, es significativamente menos conocido y tiene mucho que ofrecer. Mientras que Cáceres y Trujillo, que están cerca, deben su legado al descubrimiento de América cuando los lugareños acompañaron a Francisco Pizarro en su épico viaje, Mérida cuenta con más ruinas romanas que cualquier otra ciudad de España. El Parque Nacional de Monfragüe, cercano, es un paraíso para los amantes de la naturaleza.



Monasterio de Guadalupe



El Monasterio de Guadalupe, otro destino menos conocido de Extremadura, ha atraído peregrinos durante mucho tiempo desde que un pastor vio una imagen de la Virgen. Colón le dio a este lugar el nombre de una isla del Caribe. Está situado en las impresionantes montañas de la Sierra de Guadalupe, relativamente lejos. Pase algún tiempo explorando el área entre Toledo y las ciudades de Extremadura.



Monasterio de Montserrat



El monasterio de Montserrat es la excursión de medio día más popular desde Barcelona. El santuario sagrado conocido como "La Moreneta" se encuentra en este lugar de la cima de la montaña, que es muy apreciado por la población catalana.



Catedral de Sevilla y Alcázar



La Catedral de Sevilla, una de las estructuras religiosas más grandes del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está situada en el centro histórico de la ciudad y construida sobre los cimientos de una mezquita medieval. Este Palacio Real, junto a la catedral, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y muestra algunas de las mejores construcciones mudéjares de la España musulmana.



Islas Canarias



Las Islas Canarias tienen que estar en tu lista de los mejores destinos turísticos españoles. Un viaje a la montaña volcánica, así como a las playas y sitios históricos hará que su viaje valga la pena. Al visitar Canarias, es imprescindible ver los museos y el parque arqueológico.









Playa de la Costa del Sol



Las playas de la Costa del Sol ofrecen a los visitantes escapadas de sol y playa con una extensión de un kilómetro y medio de inmaculada arena blanca y rayos de sol que abarcan todo el litoral. Estas playas son destinos turísticos populares de España y están a poca distancia de la hermosa ciudad de Marbella con edificios históricos encalados.