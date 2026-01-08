El mal estado de las rutas afecta al turismo salteño: "Todos los veranos pasa lo mismo"

Desde la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta alertaron por la baja ocupación turística durante el verano y apuntaron directamente al mal estado de las rutas como uno de los principales factores que desalientan la llegada de visitantes.

“La ciudad de Salta es la que más baja ocupación está teniendo"

En diálogo con InformateSalta, el presidente de la entidad, Juan Chibán, señaló que la provincia “no es un destino fuerte de verano” y que este año la situación se ve agravada por las constantes inclemencias climáticas y los cortes en rutas clave, especialmente hacia los Valles Calchaquíes.

“La ciudad de Salta es la que más baja ocupación está teniendo. Algunos destinos del interior como Cafayate o Molinos están un poco mejor, pero los problemas en las rutas complican muchísimo la llegada y salida de turistas”, explicó.

“La gente está llegando sobre la hora y eso tiene mucho que ver con la incertidumbre sobre el estado de las rutas”

Chibán remarcó que el arreglo de los caminos es “prioritario y primordial” para el sector, sobre todo de cara a los fines de semana largos, festivales y los carnavales. “Todo el verano nos viene pasando lo mismo y para nosotros es un tema clave”, advirtió.

En cuanto a las reservas, indicó que predominan las decisiones de último momento y un turismo de cercanía, influenciado también por la coyuntura económica nacional. “La gente está llegando sobre la hora y eso tiene mucho que ver con la incertidumbre sobre el estado de las rutas”, sostuvo.

Finalmente, pidió que la situación vial tenga mayor visibilidad pública: “Es algo que nos está perjudicando seriamente y creemos importante que se haga sentir la preocupación del sector”.