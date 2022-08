Agredió brutalmente a una enfermera en Río Piedras, "Si no ingresaba mi compañera, me mata"

Sin motivos aparentes, una mujer ingresó al Centro de Salud de Río Piedras, donde agredió a la enfermera que se encontraba prestando servicios en el lugar durante horas de la mañana y luego la amenazó de muerte.

La enfermera en ese momento fue rescatada por una compañera de trabajo que se encontraba en el lugar y posteriormente traslada al hospital del Carmen en Metán. La denuncia fue radicada en la comisaría.

La víctima dijo por El Bueno y el Malo " que apenas ingresó comenzó a insultarla y luego la agredió. "Me pegó y me volteó de la silla donde yo estaba sentada y comenzó a patearme la cabeza y el cuerpo. Si no ingresa mi compañera, me mata".