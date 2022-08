Ahora LUSAL promete cumplir con todas las exigencias para poder seguir cobrando

Emilio Tuñon, gerente general de Lusal, una empresa seriamente cuestionada respecto a la necesidad de su existencia, dio detalles por FM Ya sobre la mesa de diálogo donde surgió un compromiso de la empresa ante el Ente Regulador para la continuidad del cobro de la Tasa de Alumbrado Público a través de la boleta de luz.

La reunión para destrabar el conflicto se llevó a cabo el jueves último en las oficinas del Ente Regulador de Servicios Públicos, lo que definiría la continuidad del cobro de la Tasa del Alumbrado Público, suspendido por una resolución dictada por el organismo que conduce Carlos Saravia.



"Con el apoyo casi todos los representantes en que este servicio está vincudlado a la seguridad pública, los sectores que intervienen en el control y fiscalización del servicio hemos acordado presentar informes y requisitos al Ente Regulador para su revisión y aprobación y se contemple la continuidad del cobro a través de la facturación de Edesa", explicó Tuñon en el programa Hora de Voces.



Entre esos requisitos, las partes Edesa y Lusal deben llevar a cabo una propuesta que incluya datos en la boleta sobre la categoría del usuario, los números de resoluciones que aprueben incrementos y el detalle de las tarifas correspondientes a cada contribuyente.

De acuerdo a este informe, que debe ser analizado y aprobado por el Ente Regulador, se evitaría que se saque de la boleta de luz la Tasa de Alumbrado Público que cobra Lusal.

Sobre la denuncia del defensor del Pueblo de Salta, Federico Núñez Burgos, en cuanto a que el aumento del 40% que se hizo incluso sin la realización audiencia pública Tuñón aclaró el tema por parte.

"Se ha hablado de un incremento del 40% y no es real. La resolución N° 78 de 2022 que se aprobó tiene un incremento de 16.6% y la última aprobada es la N° 121 del 2022, con un icremento de 15,15%. Son resoluciones que se actualizan períodos distintos por la inflación, y en ninguno de los casos se llegó al 40%", aclaró.

Respecto a la audiencia pública que no se llevó a cabo, argumentó: "La audiencia pública es solo obligatoria en aquellos servicios declarados escenciales como la energía y el servicio del agua. Nuestro servicio no está calificado como escencial, por lo que no requiere audiencia pública" y remarcó que "esa instancia de aundiencia público es requerida para servicios públicos declarados esenciales, cosa que no sucede con el alumbrado público".

Por otro lado, los concejales presentes cuestionaron la forma en que se otorgó la suba de impuestos y apuntaron directamente contra el secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar.





Complejas fórmulas de actualización y falta de información

En respuesta a este reclamo de los concejales destacó como importante que este servicio, que ya tiene 14 años y ha sido licitado por la Municipalidad dos veces desde el 2018, tiene un contrato que establece la modalidad por la cual se debe actualizar el costo.

Tuñón subrayó que "de manera expresa establece una modalidad a través de fórmulas polinómicas a través de la cual se actualiza el costo del servicio. En esta actualización cumple una serie de requisitos en el que intevienen distintos organos de la Municipalidad, lo que transmite la trasparencia necesaria a lo que después el Ejecutivo Muncipal termina aprobando".

En cuanto a la falta de información del convenio de Lusal con la Municipalidad, afirmó que será solucionado porque todos los meses remitirán al cuerpo deliberativo un informe de gestión mensual de la empresa y del servicio que presta como lo hace de forma mensual y anual en el Ejecutivo Municipal.

"En los informes que enviamos intervienen distintos órganos del ejecutivo municipal y se cumple una serie de requisitos que permiten dar transparencia a lo que el ejecutivo luego termina aprobando”, detalló.

Tuñón señaló que puso sobre el tapete en la mesa de diálogo, que un servicio no puede estar atado a los tiempos políticos. "Acá la empresa tiene 50 familias que están en situación de incertidumbre. Tratar de someter este servicio a cuestiones o situaciones politicas no es saludable", concluyó.