¡Atención! Mujer ayudó a un no vidente a cruzar la calle y casi la secuestra

Ayer por la tarde, en San Martín y Peatonal Alberdi, un hombre no vidente le pidió a la mujer que lo ayude a cruzar la calle, ella amablemente accedió y ahí sucedió el hecho que, por fortuna, hoy puede contar fuera de peligro. Empezaron a cruzar juntos, y al llegar a la otra esquina, el sujeto le insistió que lo lleve hasta la puerta de la Clínica Cruz Azul.

La mujer se negó, pero él la sostuvo más fuerte evitando que ella se vaya y le reclamándole que no lo ayudaba y le comentó que él se iría a descansar en el hotel de en frente. La mujer no estaba sola, sino que su pareja y su prima la acompañaban y fueron ellos los que le advirtieron que no lo siga porque temía que fuese secuestrada.

Relataron también que detrás de ella, dos hombres los seguían sospechosamente y cuando escucharon los gritos de sus cercanos, estos se separaron repentinamente y ya no se los vio más, informó Con Criterio Salta.

Este hecho podría ser parte de un modus operandi en el que se aprovechan de la bondad de una mujer, para luego llevarla a algún lugar poco transitado y la secuestran entre los hombres. La salteña compartió la historia por las redes sociales para que otras mujeres estén alerta.