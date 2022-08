Lo mataron a tiros en la calle, aún no hay detenidos por el hecho y la familia tiene dudas

En la madrugada del día domingo, un joven de 21 años de la Comunidad Sarmiento en Tartagal, identificado como Ariel Barca recibió disparos de arma de fuego que le costaron la vida.

El cuerpo de Ariel se encontraba tendido en sobre la calle 12 de Octubre y murió antes de poder ser asistido.

Tras el hechos de sangre, el fiscal Vega dispuso el trabajo de personal de Criminalística en el lugar y de los investigadores del Grupo de la Unidad de Graves Atentados para dar cumplimiento a todas las tareas pertinentes a fin de esclarecer lo sucedido. Aún no hay detenidos.

El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF de Orán, donde cumplidos los protocolos sanitarios vigentes se le realizó la autopsia en la jornada del lunes y posteriormente el cuerpo fue entregado a su familia.

Su suegra en tanto a través de Videotar Noticias defendió a su yerno al cual la policía venía siguiendo sistemáticamente acusándolo de robar motos. "Yo no sé por qué tienen tanta bronca, nosotros no le hicimos nada. No es como ellos dicen, que él era, él no tiene antecedentes, no lo detuvieron robando, que prueba tienen ellos de que era malviviente".

La mujer acusó a la policía "A él siempre lo pillaban, lo golpeaban. Andaba enfermo de lo que siempre lo pillaban de la nada. Qué prueba había, yo nunca hice nada, nunca fuimos a ningún lado, nos quedábamos con lo que lo golpearon, hasta inclusive le rompieron la moto personal de la Brigada, pero yo nunca hablé nada, ahora es una impotencia".

Además contó de lo que vivieron en dos ocasiones cuando la policía rodeó la casa buscando motos robadas pero no había nada en el lugar.

"Decían que él era. Si llegara a ser así que hubiese sido alguno de ellos que quisieron hacer justicia por mano propia se equivocaron, se llevaron una persona inocente, inocentemente acabaron con la vida del muchacho".