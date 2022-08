Salteños a favor de Cristina Kirchner: “Es inevitable que el pueblo salga a las calles”

Un pequeño grupo de salteños se congregó hoy en la Plaza 9 de Julio en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, juzgada en la justicia por la causa de Vialidad. El fiscal Diego Luciani pidió 12 de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Uno de los presentes fue el ex concejal Fernando Ruarte, involucrado en una investigación de la justicia Federal salteña por malversación de fondos que determinó que utilizó electrodomésticos del PAMI para su campaña política.

“Es inevitable que el pueblo también salga a las calles porque es tal la persecución mediática y judicial que sufre la vicepresidenta que es necesario que el pueblo argentino tome conciencia de todo lo que está pasando a lo largo y a lo ancho de la Argentina, como estas causas, que no tienen sustento jurídico y es por eso que estamos acá reivindicando a la ex presidenta, al proyecto nacional y popular”, dijo a InformateSalta.

Desde su perspectiva, la justicia argentina no solo va por ella, sino también por los trabajadores y sus salarios. “Por eso es necesario que el pueblo argentino tome conciencia y se exprese. Hubo muchos autoconvocados, eso es muy importante que el pueblo, no que las organizaciones que siempre estamos en las calles o que estamos llamados a movilizarse estemos, es necesario que el pueblo esté autoconvocado también”, expresó.

En este sentido, aseguró que durante su mandato presidencial, Cristina dejó un salario de los más altos de Latinoamérica, un dólar muy bajo y una Argentina en la que se comía y se trabajaba y en la que se podía expresarse de distintas maneras.

“Hoy es tal la persecución mediática – judicial, que es inevitable que el pueblo tome las calles y que peleemos por nuestros derechos y por que se cumpla el estado de derecho. Acá la democracia está en juego”, manifestó.

Consultado sobre el crecimiento de la pobreza, actualmente siendo ella la vicepresidenta, volvió a echarle la culpa a Mauricio Macri. “En los 4 años de macrismo parece que no hubiera pasado nada y es necesario recordar que no iban a devaluar, que no iba haber tarifazo, que no iba a haber represión y es todo lo que se vivió en 4 años. Más la fuga de capitales más grande de la historia, con el endeudamiento más grande de la historia a 100 años, es necesario que veamos todo lo que ha pasado, por eso la Argentina hoy está como está y no por los 12 años de Néstor y Cristina”, indicó.