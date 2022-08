Cristina Kirchner: "Desde el 2019 digo que la condena ya está escrita"

Pasadas las 11.00 de este martes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó su descargo desde su despacho en el Congreso de la Nación, defendiéndose de las acusaciones que se realizaron en su contra por la causa Vialidad, donde el fiscal Diego Luciani pidió una pena para ella de 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La vicepresidenta llegó a su despacho acompañada y arengada por militantes kirchneristas que le vociferaban su apoyo. Una vez dentro del palacio legislativo, Cristina se mostró enojada por el desarrollo del proceso judicial, asegurando que la causa como el juicio fueron guionados, sin permitirle hablar para su defensa, y sin descuidar la oportunidad para arremeter contra el macrismo.

“La sentencia ya está escrita, los fiscales pudieron leer su guion durante nueve jornadas, me hubiera gustado también poder hablar frente al Tribunal pero no es la primera vez que sucede, cuando se me tomó declaración en diciembre del 2019 recuerdo que pedí que fuera televisado, que la sociedad conociera las exposiciones y no se me permitió”, comenzó su alocución.

Asegurando que no se le está permitiendo defenderse en la causa, la mandataria recalcó que la causa trajo consigo una feroz campaña política y mediática que comenzó en 2015, aunque dijo “no tener experiencia en los sets de televisión como otros políticos”.

Ya sobre el desarrollo del juicio como así lo manifestado por el fiscal Luciani en los alegatos, Cristina dijo que “el juicio empezó con esta ficción que relataron, nada de lo que dijeron fue probado, nadie sabe de dónde salen las cifras que dicen, no fueron acusaciones sino que fue un guión malo y falso”, arremetió no sin antes referirse al gobierno de Mauricio Macri al apuntar que el juicio se desarrolló en “un sistema judicial creado desde la Casa Rosada de Macri”.